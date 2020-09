Alpignano, un alpino per risollevare le sorti della città

Giacca blu, mascherina tricolore e uno scooter per girare la città a caccia di voti e problemi da affrontare. Così si presenta alla cittadinanza Davide Martino, ex luogotenente del battaglione logistico Taurinense di stanza alla caserma Ceccaroni di Rivoli, ieri pomeriggio in piazza Caduti. «Non sono abituato a parlare, ma a fare - dice, introducendo se stesso - Ho accettato di mettermi in gioco per risollevare le sorti di questa città. Da cittadino ho scritto delle lettere al Comune per cercare di risolvere dei problemi, ma non ci sono riuscito. Allora ho deciso di risolverli da solo e risolverli per tutti voi». A sostenere la sua candidatura c’è il centrodestra unito (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia), che per l’occasione ha portato i suoi “pesi massimi” a livello territoriale. A partire dagli assessori regionali Andrea Tronzano e Maurizio Marrone e dalla deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, oltre ad alcuni rappresentanti della giunta di Rivoli. Tra i temi al centro del programma, la questione della riapertura del ponte nuovo l’ha fatta da padrone: «Se i sindaci che si sono susseguiti avessero fatto il loro dovere di manutenzione, a questo punto sul ponte potrebbero passarci i carri armati come peso. Invece adesso dobbiamo sperare che lo riaprano con dei vincoli».

Su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020