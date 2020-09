Alpignano, nuovo sottopasso: più comodità e tanta tecnologia

Inaugurato ieri mattina il nuovo sottopasso pedonale “Movicentro” che era percorribile da martedì. Il progetto di completamento è stato curato e diretto dall’ufficio tecnico e presenta delle caratteristiche tecnologicamente innovative. L’impianto di illuminazione è stato realizzato utilizzando tecnologia a Led, questo oltre a garantire un illuminamento medio superiore a quanto previsto dalle norme vigenti per i sottopassi pedonali, assicura un’elevata efficienza energetica. Per garantire un ulteriore risparmio energetico ed una maggiore efficienza nella gestione dei consumi sono stati installati interruttori crepuscolari (che fanno accendere le luci a livello banchina solo quando la luce esterna non è sufficiente) e sensori di movimento (che fanno...

