Alpignano: un Alpino per risollevare la città

«Vogliamo risollevare le sorti di una città che per troppo spesso è stata trascurata da un’amministrazione miope e poco attenta alle richieste della gente». Davide Martino, 57 anni, ex luogotenente della brigata alpina Taurinense di stanza presso la caserma Ceccaroni di Rivoli, guiderà la colazione di centrodestra alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Nato a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, frequenta la Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo. Nel gennaio 1981 viene assegnato al Battaglione logistico Taurinense di Rivoli. Dal 1981 al 2016 partecipa a diverse missioni di Pace: Mozambico, Bosnia, Albania, Kosovo, Iraq, Afghanistan, Libano ed a 36 esercitazioni in ambito Nato con le Forze di intervento rapido di cui 13 al Circolo Polare...

su Luna Nuova di venerdì 4 settembre 2020