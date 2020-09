Alpignano, Palmieri continua a correre e presenta la squadra

Una corsa per le vie della città fino a piazza VIII Marzo. Corridori per l'occasione, oltre al segretario del Pd, i cinque possibili assessori. Innanzitutto quattro candidati: Pierpaolo Barbiani, come assessore ai lavori pubblici e allo sport, Vittorio Granisso con deleghe al bilancio e al patrimonio, Rosanna Peraccio con deleghe alla cultura, all’istruzione e ai giovani, Anna Maria Scrima con deleghe al welfare e alle pari opportunità. Insieme a loro anche un rappresentante esterno al progetto: Davide Montagono, presidente uscente dell’associazione commercianti che ha dato la propria disponibilità a occuparsi dei temi economici, dal commercio alle attività produttive. «Questo è un altro importante punto fermo di cui sono orgoglioso e che dimostra ancora una volta l’unità di intenti che caratterizza la nostra squadra - aggiunge Palmieri - Ma rimaniamo concentrati sul cuore della campagna, cioè il nostro programma e il nostro progetto per il futuro di Alpignano: una viabilità migliore che ci liberi dal traffico in cui ci siamo imbottigliati negli ultimi anni, più servizi per la salute dei bambini e degli anziani, più spazi per la socialità dei giovani e per i progetti delle associazioni, più cura per la pulizia, l'illuminazione e il verde pubblico».