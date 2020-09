Alpignano: il ponte nuovo riapre martedì, ma restano i limiti

Riaprirà martedì prossimo, 15 settembre, il ponte nuovo che era stato chiuso al traffico in via precauzionale lo scorso 22 maggio. La riapertura avverrà nelle modalità precedenti la chiusura, vale a dire con doppio senso di marcia e con il limite di portata a 3,5 tonnellate (limite superabile esclusivamente dai mezzi di soccorso). Tuttavia, saranno approfonditi da parte della direzione dei lavori tutti gli aspetti tecnici per la possibilità di innalzare i limiti di carico, decisione che consentirebbe il passaggio sul ponte anche dei mezzi del trasporto pubblico. L’intervento effettuato in queste settimane è consistito nella cerchiatura e in iniezioni...

su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020