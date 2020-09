Collegno: Villaggio Dora ora può contare sulla sua portineria

A Villaggio Dora nasce la portineria di quartiere. Il taglio del nastro è avvenuto ieri pomeriggio in viale Partigiani 44. Ritiro pacchi, scambi di libri e vestiti, aiuto nel fare i compiti, lezioni di italiano per stranieri, ma anche i “giovedì del benessere” o soltanto un’occasione per fare quattro chiacchiere insieme. «Da quando - ha spiegato il sindaco Francesco Casciano - nell’aprile del 2015, a Parigi è nato il primo chiosco di quartiere “Lulu dans ma rue”, una vecchia edicola adibita a portineria di quartiere, ossia punto di riferimento per i cittadini per risolvere i piccoli problemi quotidiani e recuperare una dimensione di comunità solidale, l’idea ha riscontrato molto successo ed è stata esportata anche in diverse città italiane». A Milano, Roma, Bologna...

su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020