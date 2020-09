Linda Genre per Alpignano: «Diamo la sveglia alla nostra città»

«Votare per dare una sveglia al nostro paese. Sono stufa di sentire parlare di città dormitorio. E nello stesso tempo constatare che nessuno fa niente per cambiare la situazione. Ecco perché ho deciso di candidarmi: per mettere a disposizione la mia voglia di fare e le mie competenze». Linda Genere, 39 anni, ha fatto la catechista e l’animatrice del gruppi giovani per anni. «Per pagarmi gli studi ho fatto la commessa d’estate da New Orleans e la scaffalista nei supermercati. Poi mi sono laureata e dopo tanta gavetta ho aperto la mia attività: ho scelto di farlo proprio qui ad Alpignano». Si divide tra i suoi due studi dentistici (l’altro è a Settimo), si occupa delle sue tre bambine e del suo compagno. Odontoiatra, con due master in medicina estetica, ha già...

su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020