Stregoneria tra Piemonte e Liguria: l’ultimo di Centini dà i brividi

Appena approdato in libreria il nuovo libro di Massimo Centini, scrittore che spesso collabora alle pagine culturali di “Luna Nuova”, intitolato “Stregoneria. Malefici, eresia e culto del diavolo. Piemonte e Liguria”, uscito lo scorso 3 settembre per le edizioni Yume. Il libro sarà presentato dall’autore martedì 22 settembre alle 18,30 a Torino presso la Sala conferenze Yume-Bureau d’esprit in via san Quintino 18c con prenotazione obbligatoria (per le precauzioni imposte dal Covid) a info@yumebook.it. Un volume di grande interesse che ancora una volta testimonia la profonda competenza di Massimo Centini, laureato in Antropologia culturale presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino: lo scrittore, che ha al suo...

su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020