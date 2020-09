Collegno, 16enne ferito con una roncola al capolinea della metro

GUARDA IL VIDEO

Si è presentato all’appuntamento, lo scorso sabato sera, armato di una roncola, che nascondeva in uno zainetto. Quando il ragazzo che aveva di fronte, un sedicenne incensurato, gli ha fatto capire che non aveva denaro per acquistare stupefacente da lui e gli ha voltato le spalle, scendendo insieme alla fidanzatina per le scale che conducono alla metro della stazione Fermi, li ha seguiti nell’ombra e per un soffio non lo ha colpito al collo. L’aggressione si è protratta per una quarantina di secondi, durante i quali la ragazzina ha tentato di chiedere soccorso col telefonino; il suo ragazzo, intanto, veniva ferito alla spalla destra, riportando una ferita molto profonda. Placatasi la furia del ventenne, che è poi scappato risalendo in superficie, i due ragazzi sono corsi verso i vagoni della metro ed hanno preso il primo in partenza.

Nel frattempo, hanno contattato il 112 e sono scesi alla fermata Dante, dove gli agenti della squadra volante li ha rintracciati, fornendo le prime assistenze al ferito. Nel giro di un paio d'ore è stata rintracciata l’abitazione dell’aggressore che vive, da solo, a Collegno. Il ragazzo ha aperto la porta di casa solo dopo numerose insistenze. Era infastidito di essere disturbato, in quanto aveva organizzato un torneo di playstation con altri quattro ragazzi. Non aveva nemmeno avuto il tempo di cambiarsi dagli abiti utilizzati durante la violenta aggressione (la sua felpa bianca era ancora sporca di sangue), gli stessi che sono ben visibili nelle immagini di videosorveglianza del circuito Gtt che lo immortalano nitidamente.

Voleva farla pagare al sedicenne che avrebbe avuto un debito pregresso con lui per droga non pagata. E quella sera all’appuntamento si era presentato senza soldi. Nella sua stanza da letto gli agenti hanno rinvenuto delle infiorescenze di marijuana, che sono state sequestrate. Il 20enne è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L’arma utilizzata per l’aggressione, una roncola con lama in metallo ricurva di circa 23 cm, è stata rinvenuta, gettata fra la vegetazione poco distante da casa, ancora sporca di sangue.