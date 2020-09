Rivoli, baby talenti musicali sul piazzale del Castello

Un'attrazione in più questo pomeriggio per chi salirà al Castello di Rivoli. Alle 17 infatti, l'associazione Musicalcentro Suzuki Talent Education concluderà la "summer school" del Dipartimento Educazione del Castello con il concerto "I suoni del bosco". Protagonisti il coro e l'orchestra dei bambini e ragazzi dell'associazione rivolese con la cantante Donata Guerci che si esibiranno sul piazzale del maniero juvarriano. Musicalcentro insegna musica ai bambini con il metodo inventato da Shinichi Suzuki, violinista e didatta, intorno alla metà del secolo scorso la cui intuizione fu che tutti i bambini, in qualsiasi parte del mondo, apprendono facilmente e con successo la propria lingua materna, spinti ed incoraggiati dall’amore dei genitori e dall’ambiente familiare. Questa constatazione, quasi banale agli occhi di tutti, fece balenare nella sua mente un’idea geniale, quella cioè di utilizzare lo stesso metodo che anche per insegnare la musica. Come? Iniziando sin dai primi mesi di vita; realizzando un ambiente favorevole; attraverso l’ascolto e la ripetizione. Musicalcentro ha sede in via San Martino 2. Ha circa 80 allievi, tra i 3 e i 14 anni che provengono anche da diversi paesi della provincia di Torino e approfondiscono lo studio del Children's Music Laboratory, percorso musicale educativo collettivo propedeutico allo studio di uno tra questi strumenti musicali: pianoforte, violino, viola, violoncello, organo, arpa arricchiti da solfeggio e orchestra.