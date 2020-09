Collegno, da domani basta auto nel parcheggio della Gramsci

Da domani sarà pedonalizzato il parcheggio antistante la scuola media Gramsci in via Di Vittorio. Collegno è infatti pronta con un ricco calendario di appuntamenti che percorrerà i progetti e le novità che stanno trasformando la Città insieme ai cantieri per la metropolitana, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile. Primo atto sarà appunto la pedonalizzazione del parcheggio di fronte alla scuola media Gramsci, dove sorgeranno rastrelliere, un canestro, tavolo da ping pong e sedute. «Quest’anno è uno dei più difficili rientri a scuola che possiamo ricordare quindi è l’occasione cambiare abitudini - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - c’è bisogno di più spazio, per continuare a costruire socialità, per permettere alle scuole di far entrare gli studenti e le studentesse in sicurezza, per contrastare l'emergenza con scelte giuste. Un segnale chiaro con cui abbiamo voluto dare avvio alla Settimana europea della mobilità sostenibile». Il programma prevederà anche la visita guidata alle novità ciclabili insieme all’associazione torinese Bike Pride. «Un programma ricco in cui Collegno mette in mostra le proprie progettualità, trasformazioni importanti che pian piano cambieranno il modo con cui ci spostiamo - aggiunge l’assessore alla mobilità Gianluca Treccarichi - Ringrazio in modo particolare gli uffici comunali e quelli del Patto Territoriale Zona Ovest, artefici silenziosi di queste politiche, Bike Pride e Infra.to per la loro grande disponibilità. La Settimana collegnese della mobilità sostenibile è il risultato dell'intensa collaborazione e alla rete con cui lavoriamo». La pedonalizzazione del parcheggio della scuola segue la fortunata iniziativa dell’anno scorso all’Anna Frank e che in primavera vedrà l’avvio del Bike to School. «La pedonalizzazione di questo parcheggio è un punto di partenza - precisa l’assessora alle politiche educative Clara Bertolo - siamo già al lavoro per far partire in primavera il Bike to school, una gara tra squadre di studenti che usano di più la bici. Un ringraziamento particolare al dirigente scolastico della Gramsci prof. Rossetti, che ha promosso con entusiasmo il progetto, soprattutto in un momento così difficile e incerto. Le scuole di Collegno sono la palestra ideale del cambiamento: ci muoveremo meglio con le infrastrutture e soprattutto alla diffusione della cultura di sostenibilità che stiamo coltivando giorno dopo giorno».