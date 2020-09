Rivalta, droga nell'auto: due gemelli in manette

Sono due gli arresti effettuati dai carabinieri della stazione di Orbassano. Si tratta di due fratelli gemelli di 19 anni residenti a Beinasco, ora in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermati in macchina durante un posto di controllo, i due fratelli sono apparsi nervosi e poco collaborativi con i militari. Il motivo: in auto nascondevano circa 40 grammi di droga, tra hashish e marijuana, e nella loro abitazione i carabinieri hanno trovato altri 120 grammi delle stesse sostanze. I due fratelli quindi sono stati arrestai e poi collocati ai domiciliari.