Rivoli, il futuro di Villa Melano passa dal Castello

Un futuro all’orizzonte per Villa Melano. La struttura verrà rinnovata e sarà annessa al Museo di arte contemporanea, in modo da diventare un polo culturale internazionale. Questo, almeno, è stato sancito dal protocollo d’intesa siglato tra Comune, Regione, Villa Melano Spa e l’associazione “Castello di Rivoli – Museo d’arte contemporanea”. Protocollo che è stato approvato il 4 settembre dalla giunta regionale. Il documento prevede un primo lotto d’intervento stimato in 11 milioni di euro (il secondo si aggira su un costo previsto di 8milioni e 500mila euro), che ricadrà principalmente sulle casse della Regione e dello stato, che finanzierà i lavori per 6 milioni di euro tramite il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) nell’ambito del fondo “Sviluppo e coesione 2014-2020”. La Regione da parte sua si impegna a dare un contributo totale di circa 4milioni e 500mila euro, mentre il Comune ha stanziato una cifra intorno a 570mila euro. Il primo lotto riguarderà “Villa antica” e le sue pertinenze, mentre il secondo toccherà “Palazzina Svizzera” e le “Maniche nuove”. Tuttavia già al termine dei lavori del primo lotto l’associazione “Castello di Rivoli - museo d’arte contemporanea” si impegna ad assumere la gestione della relativa porzione del complesso, assumendosi tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. A questo proposito è prevista la stipula di un contratto di comodato con il Comune.