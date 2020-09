Per i sindaci oggi è il giorno più lungo

Inizia questa mattina alle 9 lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative. Gli alpignanesi hanno votato domenica e ieri, in contemporanea con il referendum per la riduzione del numero di parlamentari. Praticamente identica l’affluenza: 8783 per le comunali (61,80 per cento), 8781 per il referendum (64,39 per cento). Quella che varia è la percentuale in quanto è diverso il numero degli aventi diritto. Ci sono infatti alcuni stranieri (575 per la precisione) che risultano residenti ad Alpignano, ma non sono ancora cittadini italiani. Per loro quindi c’è la possibilità di scegliere il sindaco, ma non di votare per le politiche o per il referendum. L’eventuale ballottaggio, giudicato da tutti molto probabile, è in programma domenica 4 ottobre. I candidati alla...

su Luna Nuova di martedì 22 settembre 2020