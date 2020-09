Alpignano, sarà ballottaggio tra Palmieri e Oliva

«Ottimo risultato di squadra. Agli alpignanesi dico: "Costruiamo tutti insieme il futuro della città"». Lo spoglio delle schede elettorali, ormai agli sgoccioli, sta evidenziando il vantaggio di Steven Palmieri come vincitore con grande vantaggio. Il suo successo non è stato mai in discussione ed ha assunto proporzioni sempre più nette man mano che procedeva lo scrutinio. Alle sue spalle l'ex sindaco Andrea Oliva, dopo un iniziale equilibrio, ha avuto la meglio sul candidato del centrodestra Davide Martino. Altro testa a testa per le ultime due posizioni con Renato Mazza (Articolo Uno) che ha prevalso su Linda Genre sostenuta da due liste civiche. Tra due settimane quindi il ballottaggio metterà di fronte il segretario del Pd, Steven Palmieri ed il sindaco uscente staccato però di circa 22 punti.

«Siamo veramente orgogliosi della fiducia che moltissimi alpignanesi hanno voluto darci. Fin dal primo giorno è stato il progetto di una squadra con tante anime e sensibilità, ma con un elemento comune: l'amore per Alpignano. La scelta del sindaco riguarda la vita di ognuno di noi: per questo da oggi le nostre sedi saranno aperte tutti i giorni per informazioni, domande e proposte sul nostro programma, che resta aperto e al servizio di tutti». Uno svantaggio che sembra però non scoraggiare più di tanto il secondo arrivato. «Vedremo di confrontare il nostro programma con quelli dei candidati rimasti fuori dal ballottaggio. Nel mio mandato abbiamo fatto tante cose ed i cittadini lo hanno potuto constatare in modo inequivocabile. Vogliamo continuare il nostro lavoro in particolare per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio pubblico».