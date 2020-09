Rivoli, trasloco consultori in via Dora Riparia: c’è l’ok della giunta

I locali di via Dora Riparia saranno concessi gratuitamente all’Asl. A sancirlo una delibera di indirizzo della giunta comunale della scorsa settimana, che prevede che il Comune conceda gratuitamente gli spazi di via Dora Riparia all’Asl To3 per ospitare i consultori materno-infantile e adolescenti, servizi che erano stati trasferiti a Collegno e Grugliasco. «I progetti sono due: i consultori andranno in via Dora Riparia. Il secondo progetto invece è quello della “Casa della salute”», spiega il sindaco Andrea Tragaioli. Un progetto di cui si parla ormai da anni e che ha origine nel poliambulatorio di via Piave, ormai vecchio. Anche per questo molti servizi sono stati trasferiti da via Piave in parte all’ospedale e in parte nei comuni limitrofi (Collegno e Grugliasco)...

su Luna Nuova di venerdì 25 settembre 2020