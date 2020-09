Rivalta, una sagra del tomino piccola e bella

Più piccola, ma efficace. Nonostante il Covid-19, la sagra del tomino si è tenuta lo stesso e, a conti fatti, non è andata male. Pieni i parcheggi e gremita di visitatori piazza Gerbidi, che per quest’anno ha ospitato la manifestazione. Una location diversa dal solito centro storico, scelta apposta per rispettare le norme sanitarie e evitare assembramenti. All’interno obbligo di mascherina, sotto l’occhio attento dei volontari della protezione civile e della polizia locale. I visitatori da parte loro non si sono fatti scoraggiare, a giudicare dall’affluenza...

