Rivoli, fuga di gas nella zona industriale di Cascine Vica

Fuga di gas nella tarda mattinata nella zona industriale di Cascine Vica al confine con Grugliasco. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Torino insieme ai volontari di Rivoli e di Grugliasco. L'incidente si è verificato in via Acqui dove sono in corso dei lavori di scavo. Ad essere danneggiata è stata una tubazione. La zona è stata isolata dalle squadre intervenute e il personale del nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) con strumentazioni misura la concentrazione del gas nell'aria. Sul posto anche i tecnici dell'Italgas e quelli dell'Enel oltre alla poliziai municipale.