Grugliasco, palazzetto dello sport rimesso a nuovo dal Cus

Verrà inaugurato mercoledì prossimo 7 ottobre il palazzetto dello sport di via Cln 53 rimesso a nuovo nei mesi scorsi dal Cus Torino che si occuperà d’ora in avanti della sua gestione. Nell’occasione verrà anche presentata Frandent Group, la formazione della Serie A1 di tennis tavolo. Il Comune ha affidato al Cus la cura dell’impianto dopo anni in cui era stato trascurato...

Su Luna Nuova di venerdì 2 ottobre 2020