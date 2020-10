Rivalta, per le scuole edifici ad energia zero

Passi in avanti per i lavori di adeguamento del polo dell’infanzia di Pasta. Già a inizio di quest’anno c’era stato un incontro tra l’amministrazione comunale, gli insegnanti e la dirigente scolastica. Un tavolo di discussione proprio in vista del progetto definitivo che la giunta ha approvato due settimane fa. Si tratta di un intervento che servirà a migliorare l’efficienza energetica dell’asilo nido Guido Rossa e della scuola dell’infanzia Girotondo. Previsti anche dei lavori di adeguamento sismico e di adeguamento alla norma antincendio...

