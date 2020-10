Alpignano, ennesimo incidente in via Grange Palmero

Ennesimo incidente questo pomeriggio sulla variante alla statale 24 all'altezza dell'incrocio con via Grange Palmero. Lo scontro si è verificato poco dopo le 16,30 ed ha coinvolto una Fiat Panda ed una Opel. L'impatto è stato violento ma ha causato fortunatamente soltanto danni ai due veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per regolare la circolazione che ha subito qualche rallentamento. L'incrocio in questione è stato teatro già in passato di diversi incidenti, alcuni dei quali con feriti gravi. I residenti e gli addetti occupati nelle aziende della zona, hanno più volte segnalato la pericolosità di quel tratto di strada. Nel progetto originario era prevista una rotonda che poi però non è stata realizzata. All'origine di questo come della maggior parte degli altri incidenti, ci sarebbe una mancata precedenza all'incrocio che è regolato da un semaforo.