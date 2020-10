Alpignano, Palmieri: «Viabilità e bilancio le priorità».

È Steven Palmieri il nuovo sindaco di Alpignano. Con quasi il 70 per cento dei voti al ballottaggio ha sconfitto l'ex sindaco Andrea Oliva, che si è fermato poco oltre il 30 per cento. Una vittoria netta che chiude il periodo di commissariamento del Comune. Ora si pensa al futuro più o meno immediato dell'amministrazione comunale, che dovrà giurare di fronte al consiglio comunale e occuparsi dei problemi cittadini. «Le aspettative sono per i cittadini, alte mi immagino. Chiediamo il tempo giusto, perché nessuno ha la bacchetta magica. Lo abbiamo detto in campagna elettorale - commenta a caldo Palmieri - Tutti gli assessori hanno temi specifici e prioritari da aprire. Parliamo di viabilità, del sociale, del tessuto da ricucire con le associazioni e del primo esame, ovvero il bilancio». Oliva ha telefonato all'avversario per congratularsi della vittoria, ma non ha voluto suggellare l'esito della sfida con la tradizionale stretta di mano. «Palmieri e la sua coalizione erano e restano degli avversari. In campagna elettorale hanno più volte utilizzato metodi poco ortodossi per provare a screditarmi. Sono amareggiato ma vado avanti. In Consiglio faremo un'opposizione dura ma corretta».

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020