Alpignano: la meta più bella di Paolo Fornetti

Sarà consegnato a Paolo Fornetti, alpignanese di origini etiopi e attualmente pianezzese, il Premio internazionale “Testimoni di fratellanza” istituito nel 2018 da Artaban, Onlus di cooperazione e aiuto umanitario, operante in Burkina Faso, Mali, Nicaragua, Ecuador e Perù. La prima edizione aveva visto come protagonista fratel Albino Vezzoli, dei Fratelli della Sacra Famiglia, per la totale dedizione nei confronti di chi era più in difficoltà, trasformando il suo gesto d’amore in opportunità di sviluppo per tutto il Burkina Faso. Quest’anno, Artaban Onlus ha individuato in Paolo Fornetti e nel casalese Paolo Pensa i nuovi “Testimoni di fraternità”, ex-aequo per il loro impegno: un cammino nel mondo del rugby solo apparentemente diverso, entrambi sospinti...

su Luna Nuova di martedì 20 ottobre 2020