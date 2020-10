Rivoli, lunghe code per i tamponi, viabilità in tilt

A partire dal primo pomeriggio si sono formate lunghe code nei pressi dell'ospedale cittadino. A creare l'ingorgo che attualmente tiene impegnate diverse pattuglie della polizia locale all'altezza della rotonda di via Rivalta, sono le molte auto che si sono messe in coda in direzione del punto "pit stop" in cui vengono effettuati i tamponi Covid-19. Per sottoporsi agli esami, in programma dalle 13 alle 20, occorre essere prenotati. Ma sembra che nei giorni scorsi in tanti abbiano cercato di "infilarsi" comunque adducendo le scuse più fantasiose. La corsia di ingresso all'ospedale lungo corso Primo Levi, si è ben presto intasata causando rallentamenti sia in direzione di Villarbasse che verso Rivalta. Stessa scena anche per chi proviene da corso Allamano. Ed anche in corso XXV Aprile verso il centro cittadino, la situazione si è fatta subito caotica.