Rivoli, verso la normalità la viabilità intorno all'ospedale

Sta lentamente tornando alla normalità la situazione della viabilità nella zona dell'ospedale. I primi disagi erano iniziati poco dopo le 13 orario in cui sono partiti gli esami presso il punto sanitario allestito da alcune settimane all'esterno dell'ospedale cittadino. Decine erano state le segnalazioni di cittadini ed automobilisti rimasti imbottigliati lungo corso Primo Levi, via Rivalta e corso XXV Aprile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno avuto il loro bel daffare per smaltire il flusso di auto che intasava la corsia di corso Primo Levi che dà accesso all'ospedale. Situazione che è rimasta caotica fin verso le 17,30. Poi la viabilità si è fatta via via più regolare anche se non mancano i consueti rallentamenti che si verificano quotidianamente negli orari di punta all'altezza della rotonda tra via Rivalta e corso XXV Aprile.