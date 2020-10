Orbassano , tentata violenza nel garage di un condominio

Aveva tentato di violentarla e poi di strangolata. Per questo nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno arrestato in flagranza per tentato omicidio e tentata violenza sessuale un 17enne italiano. Il ragazzo aveva aggredito una donna di 50 anni nel garage di un condominio orbassanese, dapprima con finalità di natura sessuale e, alla reazione della parte offesa, tentando di strangolarla con la corda di un portachiavi. La vittima ha fortunatamente riportato solo qualche escoriazione al collo. I militari dell'arma, dopo le formalità di rito, hanno condotto il minore al centro prima accoglienza del capoluogo piemontese. L'abilità della donna, che è riuscita a chiedere aiuto al 112, ha consentito a due gazzelle dei carabinieri di raggiungere il luogo dell'aggressione in pochissimi minuti. Giunti sul posto i carabinieri hanno circondato lo stabile, costringendo il giovane, che si era nel frattempo allontanato, alla resa. Un'ambulanza ha accompagnato la povera donna, sotto shock, all'ospedale San Luigi.