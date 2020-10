Rubavano le borse alle donne che pregavano in chiesa

Avevano rubato nelle chiese di Orbassano e Volvera. Per questo i carabinieri della stazione di None hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare, rispettivamente in carcere e ai domiciliari, per un 56enne e per una 38enne, perché ritenuti responsabili di furto e ricettazione. I militari dell' arma hanno accertato che la coppia, dall’inizio dell’anno, si è resa responsabile di tre furti in due chiese a Volvera e Orbassano e di ricettazione di un’auto rubata a Torino. I due, che agivano all’interno delle chiese, si avvicinavano alle donne che pregavano e approfittavano di un momento di distrazione per derubarle della borsa. Hanno anche rubato due biciclette parcheggiate all’interno del cortile della chiesa di Volvera. Agli arrestati è stata contestata la ricettazione di un’auto da loro usata, che era stata rubata in precedenza a Torino. La coppia è stata identificata grazie alle immagini di videosorveglianza installate vicino alla chiesa di Orbassano, dove la coppia ha rubato una borsa contenente 600 euro a una donna. Il 56enne è stato condotto al carcere “Lorusso Cotugno” di Torino, mentre la 38enne dovrà permanere all’interno della propria abitazione.