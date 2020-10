Rivalta, Croce bianca: al via il nuovo corso

Si terrà martedì 27 ottobre la serata di presentazione del nuovo corso gratuito per diventare volontari soccorritori e operare con competenza e professionalità sulle ambulanze. L’incontro informativo si terrà alle ore 20,30 presso la sede della Croce bianca in via Toti 4. Il corso per volontari soccorritori è aperto a tutti i cittadini maggiorenni ed è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale. Le lezioni inizieranno il 29 ottobre e avranno cadenza bisettimanale, il martedì e il giovedì dalle 20,30 alle 23,30...

