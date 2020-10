Rivoli, pagava la merce ordinata online con assegni scoperti

Ritirava la mere ordinata online pagando con degli assegni che sono poi risultati tutti scoperti. Erano infatti collegati ad un conto corrente estinto intestato ad una società fallita. I carabinieri hanno bloccato una una donna di 56 anni di Torino e un uomo di 46 anni di Milano, autori di una truffa ai danni di un anziano commerciante del settore e-commerce. Nei giorni scorsi la vittima aveva segnalato ai militari che la donna, dal portamento distinto, si era presentata in negozio ben quattro volte chiedendo di ritirare merce ordinata online sotto altro nome e di voler pagare il dovuto (cifre intorno ai 1000/1500 euro per ogni ordine) con degli assegni bancari. Insospettito dall’eccessiva e ravvicinata frequenza degli episodi, il commerciante ha verificato la copertura dei titoli consegnati, scoprendo che gli stessi erano tratti su conti correnti estinti poiché intestati a persone decedute o società fallite. Ai carabinieri è quindi bastato appostarsi nei pressi del negozio per individuare la truffatrice mentre pagava con alcuni assegni bancari l’acquisto di tre monopattini e di quattro cellulari, per un importo complessivo di circa 3600 euro. Il complice era poco lontano in attesa di caricare la merce su un’auto presa a noleggio.