Rivoli, tentato furto nel cantiere del bocciodromo

Non proprio una foto ricordo quella che ha immortalato due italiani di 60 e 47 anni arrestati poi dagli agenti del Commissariato in quanto autori di furto all'interno del cantiere del bocciodromo di via Toti abbandonato da anni. Martedì pomeriggio in tre hanno forzato la recinzione e si introducono dentro alla ricerca di qualcosa da portare via. Poco dopo sono tornati in strada per caricare qualcosa nel bagagliaio dell'auto che avevano parcheggiato poco distante. Alla scena ha però assistito un passante che ha scattato una foto ed ha avvertito immediatamente la polizia. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato. Sulla scorta della targa che compariva nell'immagine, gli agenti sono quindi riusciti a risalire ai tre individui. L'auto è stata ritrovata nella stessa zona. A bordo c'erano il sessantenne e il quarantasettenne, oltre a diversi arnesi atti allo scasso. Ed anche il terzo complice dovrebbe presto essere identificato.