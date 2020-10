Alpignano, minaccia con pistola rubata: arrestato

Non sono ancora stati del tutto chiariti i contorni dell'episodio che ha visto protagonista un 59enne alpignanese ed un noleggiatore di automobili. Quest'ultimo ha raccontato ai carabinieri di essere stato minacciato con una pistola al culmine di un litigio. Per questo motivo i militari della stazione cittadina hanno arrestato il 59enne con le accuse di minaccia a mano armata, detenzione illegale di un'arma rubata e ricettazione. Nello specifico si trattava di una SIG Sauer calibro 9. Dopo il litigio, il cinquantanovenne è fuggito a piedi, ma la vittima ha chiamato il 112 e l'immediato intervento dei carabinieri ha permesso di rintracciare il fuggitivo a casa mentre stava tentando di nascondere l'arma in cantina. L'uomo non ha voluto chiarire il motivo del suo gesto. La pistola, con due caricatori e relativi proiettili, è risultata rubata nel 2015 in provincia di Pavia. L’uomo è stato quindi arrestato e la pistola, che è stata sequestrata, sarà inviata al Ris di Parma, per verificare se sia stata utilizzata in altre occasioni per commettere qualche reato.