Rivoli, la droga era nascosta nelle prese elettriche

Era nascosta nelle prese elettriche la droga sequestrata dai carabinieri nella casa di un operaio. In manette è finito un 49enne italiano di 49 anni, di Rivoli accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di droga, hanno fermato l’auto dell’operaio a Rosta. La perquisizione ha permesso di trovare 5 grammi di cocaina nascosti in macchina. Più tardi a casa, i carabinieri della Compagnia di Rivoli hanno trovato altri 60 grammi della stessa sostanza nascosti dietro alcune prese elettriche. Droga e bilancino sono stati sequestrati, mentre il 49enne è stato accompagnato in carcere.