Rivoli, pronto soccorso, è scontro tra sindacati e Asl

I sindacati tornano sul piede di guerra, dopo la vicenda di alcuni pazienti in pronto soccorso sulle barelle da campo. A scatenare le loro proteste sarebbe la notizia di un’indagine ispettiva interna per trovare l’autore del video che ieri ha fatto il giro della rete, in cui si vedevano alcuni pazienti del pronto soccorso su barelle da campo. «La direzione aziendale non è nuova a questo tipo di “caccia alle streghe” non ci scordiamo quanto ha fatto negli ultimi mesi con l’avvio del procedimento disciplinare contro il dottor Antonello La Brocca, primario del reparto di medicina generale di Susa, che si è licenziato con dignità senza presentarsi davanti all’”inquisizione” del consiglio di disciplina. In quel caso come in questo la colpa è l’aver denunciato le incredibili condizioni di lavoro in cui ci si trova ad operare nei servizi sanitari dell’azienda» fa sapere la FpCgil. La posizione dell’ospedale sulla vicenda non è andata giù nemmeno al segretario regionale di NursingUp (sindacato degli infermieri), Claudio Delli Carri: «Siamo indignati e sbigottiti dal comportamento della direzione dell’AslTo3, che invece di aumentare le energie per rimediare a una situazione di grave emergenza in cui si trova il pronto soccorso dell’ospedale Rivoli, assieme agli altri reparti, pare più interessata ad avviare per ripicca un’avvilente “caccia alle streghe».