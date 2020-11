Rivoli, investe una donna: «Non mi sono accorto di nulla»

«Ero uscito per fare la spesa, non mi sono accorto di aver investito una persona». Si è giustificato così l'80enne fermato ieri pomeriggio in corso Susa dagli agenti della polizia locale. Lo hanno rintracciato grazie alla testimonianza della 72enne di Alpignano finita a terra dopo essere stata urtata dalla Panda dell'anziano mentre attraversava all'altezza di corso Francia. È successo ieri poco dopo le 14. Gli agenti sono intervenuti in corso Francia 1, nei pressi del nuovo complesso Rivoli

Reale, dove era stata investita una donna nei pressi della nuova sede del Cdc.

L’investita, una donna di 72 anni residente ad Alpignano ferita in maniera per fortuna non grave, spiega agli agenti intervenuti che, mentre aveva quasi terminato l’attraversamento di corso Francia, una Fiat Panda diretta verso il centro, l’aveva colpita sul fianco destro, scaraventandola a terra, per poi allontanarsi. La sua dichiarazione veniva confermata da una ragazza che si trovava sul marciapiede e che prestava i primi soccorsi all’infortunata; la testimone descriveva il veicolo, del quale era riuscita a leggere il numero di targa, e l’anziano conducente dichiarando come lo stesso, dopo aver rallentato dando l’impressione di volersi fermare, ripartisse velocemente allontanandosi dal luogo.

Dopo alcuni minuti, una seconda pattuglia intervenuta in supporto ha intercettato la Panda in corso Susa, nei pressi del supermercato Eurospin. Il conducente, un ottantenne residente a Rivoli, ha quindi dichiarato agli agenti di essere uscito di

casa per andare a fare la spesa e di non essersi accorto di nulla. Per lui è scattata la sospensione della patente accompagnata da una denuncia per essersi dato alla fuga dopo aver causato un incidente e per omissione di soccorso.