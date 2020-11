Collegno, i due amministratori non hanno intascato soldi

Un calvario durato quasi otto anni. Essere accusati di aver intascato dei soldi che gli inquilini avevano affidato loro in qualità di amministratori per conto di Atc. E sapendo di essere in buona fede, doversi sottoporre non soltanto ad una lunga causa civile ma anche alle calunnie più terribili verso di sé e le proprie famiglie. Ma ora c’è la sentenza del giudice che...

Su Luna Nuova di venerdì 13 novembre 2020