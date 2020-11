Orbassano, argento mondiale: Damiano in forma anche in Spagna

Problemi, difficoltà logistiche e palestre chiuse. La pandemia di Sars Cov-2 ci ha provato a mettersi tra Antonio Damiano e il mondiale “Ifbb” di bodybuilding, ma alla fine il risultato è arrivato: medaglia d’argento e tanta soddisfazione. La competizione si è tenuta dal 5 all’8 novembre a S.Susanna, cittadina spagnola vicino a Barcellona, dove si sono sfidati atleti da tutto il mondo. «È la terza volta che arrivo secondo al mondiale - ammette Damiano - Era l’unica cosa che mi mancava: ho vinto tutto in Italia e nel mondo. Ho questo piccolo neo. Proverò il prossimo anno, sperando in condizioni migliori». A strappargli il titolo di campione del mondo nella categoria over 50 il rumeno Costin Ilinca. «Aveva una bella condizione ed eravamo molto simili - commenta Damiano - È un atleta che avevo battuto due anni fa, quando avevo vinto ai campionati europei. Questa volta è andata bene a lui...

