Rivoli, panettoni per il personale del Pronto soccorso

Panettoni regalati al personale sanitario in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli. Sono arrivati ieri pomeriggio per iniziativa delle pasticcerie “La tavolozza dei dolci” di Grugliasco e “Grossi” di Collegno. «Ci è sembrato importante dire grazie in qualche modo a chi in questi mesi sta svolgendo il suo prezioso lavoro tra mille difficoltà - sottolinea Nadia Rovoletto, titolare insieme ai figli Fabio e Davide Aleo - Faremo tutto quello che è necessario per le prossime festività natalizie. Perché se le famiglie non vanno al Natale “porteremo noi il Natale a domicilio”. La voglia, di certo, non manca. Il mestiere neanche. Gli ingredienti, insomma, ci sono tutti».