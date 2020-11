Orbassano: per il "Nico" dieci anni di ricerca cerebrale

600 pubblicazioni scientifiche, oltre 60 progetti di ricerca finanziati in dieci anni e una facility di microscopia all’avanguardia a disposizione della comunità scientifica. Sono i risultati con cui il “Nico”, l’Istituto di neuroscienze della Fondazione Cavalieri Ottolenghi dell’Università di Torino, festeggia il decennale dalla sua istituzione. A celebrare questo traguardo i Subsonica, band protagonista di un tour nei laboratori dove si studia il cervello. L’emergenza Covid-19 “distanzia”, ma non spegne i festeggiamenti. «Un’eccellenza del territorio piemontese di cui siamo particolarmente orgogliosi - è il commento della band torinese al termine della visita alla scoperta della ricerca di base in neuroscienze - L’importanza della ricerca scientifica non è mai spiegata abbastanza e qui al “Nico” abbiamo toccato con mano come la ricerca di base riesca a generare delle risposte a dei problemi specifici, anche là dove non si vadano a cercare»...

Su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!