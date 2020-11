Alpignano: a quando il trasloco del poliambulatorio?

Torna a farsi sentire il comitato spontaneo che nel 2018 aveva raccolto più di 1800 firme per chiedere di mantenere i servizi sanitari in città sollecitando il trasferimento dei fatiscenti ambulatori di via Philips nella nuova sede del Movicentro. Lo fa con una lettera indirizzata al neo sindaco Steven Palmieri ed alla direttrice del Distretto area metropolitana...

Su Luna Nuova di venerdì 27 novembre 2020