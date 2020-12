Collegno, 75 inquilini Atc contro gli amministratori

Non ci stanno i 75 inquilini dei condomini Atc di viale Partigiani a Villaggio Dora condannati dal giudice a pagare le spese legali al termine della causa che avevano intentato ai due amministratori. Michele Implicito e Giovanna Scotellaro sono stati assolti dall’accusa di aver chiesto per due volte la cifra prevista per le spese di riscaldamento. «Rispettiamo la sentenza anche se non ne condividiamo...

Su Luna Nuova di martedì 1 dicembre 2020