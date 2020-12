Rivoli, la festa dei romeni è soltanto "virtuale"

Per il popolo romeno, la giornata del primo dicembre ha un significato particolare: è il giorno in cui si è formata la Grande Romania, il giorno nel quale tutti i confini sono stati cancellati e tutti i romeni si sono uniti per lo stesso ideale» a dirlo è Natalia Elinoiu, ex presidente della Farmp, federazione di 12 associazioni romene e moldave del Piemonte, e attuale presidente della Dacia di Rivoli...

Su Luna Nuova di martedì 1 dicembre 2020