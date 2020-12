Rivoli, al Romero i disabili studiano in classe

Di PAOLO PACCO'

Le rigide misure anti Covid non hanno frenato la particolare attenzione che l’istituto Romero ha sempre dedicato agli studenti disabili. Seguendo le indicazioni dell’ultimo Dpcm, dirigente scolastica ed insegnanti hanno prospettato alle famiglie dei 45 alunni con varie disabilità la possibilità di poter proseguire con le lezioni “in presenza” piuttosto che seguire la “didattica a distanza” come avviene nelle scuole superiori in queste settimane. Ed una ventina hanno accolto la proposta. Grazie alla collaborazione degli insegnanti di sostegno, i ragazzi quindi non sono rimasti a casa ma hanno continuato a recarsi a scuola. E lunedì scorso hanno lavorato per tre ore alla realizzazione del cartellone e della loro cartolina personale in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che si è celebrata ieri. Anna Robino, la docente che segue i progetti sulla disabilità insieme alle colleghe Cristina Falbo e Gemma Lombisani ne ha quindi consegnato una copia al sindaco Andrea Tragaioli e ad alcuni assessori nel corso di un incontro che si è svolto appunto ieri mattina. «È stato molto importante poter mantenere un rapporto diretto con i nostri ragazzi anche durante questo periodo di emergenza sanitaria - sottolinea l’insegnante - A seconda del tipo di disabilità, infatti, la didattica a distanza può essere una soluzione soltanto parziale, ed in alcuni casi del tutto insufficiente. Per questo abbiamo colto al volto la possibilità offerta dall’ultimo Dpcm ai cosiddetti “alunni Bes (Bisogni educativi speciali)” di poter seguire le lezioni in classe. Grazie alla Lim possono inoltre interagire con i compagni che si collegano da casa. Ma continuando a frequentare fisicamente la scuola non perdono le loro abitudini quotidiane e questo per loro è molto importante». Senza contare poi il fatto diversi tipi di disabilità hanno grosse difficoltà a seguire le lezioni “da remoto”. Gli insegnanti indossano camici, guanti, mascherine e visiere, ma sono comunque soddisfatti dei risultati ottenuti fin ad ora. I ragazzi dimostrano di gradire e si impegnano a fondo come hanno fatto realizzando delle cartoline per la Giornata della disabilità. Oltre alla consegna di ieri mattina in Comune, sarà poi inviata via mail ad altre istituzioni, fondazioni e associazioni del territorio. «Le stesse con cui da anni collaboriamo per la realizzazione dei progetti inclusivi del Romero, a partire da quello motorio “Con il corpo conosco”». Sarà quindi inviata anche alla direttrice sanitaria dell’ospedale di Rivoli, Manuela Lovato. «In tempi di Covid anche la sanità è entrata molto nella vita dei nostri allievi disabili, noi e le famiglie abbiamo dovuto insegnare anche attraverso l’utilizzo di storie sociali nel caso di allievi autistici che non parlano o che hanno comunque problemi sul fronte comunicativo, come convivere portando le mascherine, igienica di lavarsi spesso le mani, far capire che anche gli insegnanti devono proteggersi indossandio camici mascherine e visiere».

Su Luna Nuova di venerdì 4 dicembre 2020