Parte la galleria verso Rivoli: cerimonia al cantiere metro di Collegno

Cerimonia questa mattina al cantiere della metro linea 1 della tratta "Collegno-Cascine Vica", in via Risorgimento angolo via XX Settembre. I tre sindaci di Collegno e Rivoli e Grugliasco, Francesco Casciano, Andrea Tragaioli e Roberto Montà insieme all'assessore alla mobilità del Comune di Torino, Maria La Pietra e dall'amministratore unico di Infra.to Massimiliano Cudia, hanno inaugurato lo scavo del tunnel che punta verso Rivoli. Nella stessa occasione sono state presentate le vetrofanie artistiche di Ugo Nespolo e le splendide foto di Renzo Miglio che raccontano i cantieri collegnesi.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 11 dicembre 2020