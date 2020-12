Rivalta, Castello e biblioteca: progetto fatto

Le previsioni dell’amministrazione comunale rivaltese dicono che per i lavori se ne riparlerà in primavera. Intanto però la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per alcuni lavori di riqualificazione del castello. Si tratta di un intervento complessivo di circa 128mila euro. Un primo progetto, in realtà, che si affiancherà nei mesi a venire ad altri progetti di restauro del castello degli Orsini. «Il lavoro più grosso sarà quello del restauro delle mura, perché c’è il pericolo che i mattoni cadano dall’alto - spiega l’assessora ai lavori pubblici Ivana Garrone - Quando sarà possibile fare delle nuove manifestazioni metteremo in sicurezza le vie di fuga e il camminamento per il parco basso del castello»...

