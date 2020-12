Nova Coop regala borse di studio ai figli dei suoi dipendenti

PER il quinto anno consecutivo Nova Coop ha voluto riconoscere e premiare i meriti scolastici e universitari di 110 figli dei dipendenti conseguiti nell’anno 2019/2020. La Cooperativa, da sempre impegnata nel promuovere i valori dell’educazione e della formazione attraverso iniziative e progetti, ha consegnato borse di studio per un valore complessivo di 50mila euro. La cerimonia, a causa delle misure di distanziamento sociale imposte dalle normative per il contrasto della diffusione del coronavirus, si è svolta quest’anno in forma digitale con due importanti interventi motivazionali: all’evento sono intervenuti Lajal Andreoletti di Social & Environmental Manager di LifeGate che da 20 anni opera per promuovere il cambiamento e risvegliare una nuova coscienza sociale e ambientale, ispirando modelli di consumo consapevoli e sostenibili, e Marco Berry, con i suoi progetti “Yes it’s possible” e “Iron Mind”, che mira a stimolare e avvicinare il maggior numero di minori alla pratica di uno o più sport, abbattendo le barriere mentali, economiche e logistiche. La Cooperativa ha erogato 80 borse di studio del valore di 400 euro agli studenti delle superiori e 30 di un importo pari a 600 euro in favore degli studenti universitari provenienti da tutte le 8 province piemontesi. L’iniziativa rientra nel quadro di politiche di Welfare aziendale, formulate con il piano “Noi NovaCoop”, attraverso le quali la Cooperativa coinvolge i propri dipendenti mediante azioni che rispondano ai loro reali bisogni aumentando così il senso di appartenenza al mondo Nova Coop. Numerosi sono i figli di dipendenti che lavorano in punti vendita della nostra zona. Nel dettaglio: Vanessa Tempesta, Matteo Di Gregorio, Luca Tricerri, Alex Poma e Giulia Pagliarulo (Beinasco), Elena Dosio, Giulia Quatela, Riccardo Pesce, Alice Gaggini (Collegno), Melissa Marangoni (Rivoli) e Rossella Brozzu (Susa). Per quanto riguarda gli studenti universitari Erica Vigorita (Rivoli) e Giulia Dileo (Beinasco).