Grugliasco, donna sbranata da cinque cani

Tragedia nel tardo pomeriggio in un'abitazione di via Boves 12. A.Z., una donna di 74 anni è stata sbranata da cinque esemplari di pastore cecoslovacco. Gli animali sono di proprietà della figlia che glieli aveva lasciati in custodia come già accaduto in passato. A dare l'allarme, intorno alle 19,15, sono stati i vicini di casa che avevano sentito le grida della donna. Poco dopo è sopraggiunta proprio la figlia che ha subito allontanato i cani riuscendo a chiuderli nella sua auto ed ha prestato soccorso alla madre. Ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Per il medico legale il decesso è avvenuto per il dissanguamento causato dalle lacerazioni riportate in particolare sulle gambe. Sul posto gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione cittadina insieme ai colleghi della compagnia di Rivoli. Spetterà a loro cercare di capire cosa sia successo nell'abitazione. Al momento, infatti, non è chiaro se la 74enne sia stata colta da malore ed in seguito attaccata dai cani o se a provocare il decesso sia stato proprio l'aggressione dei cinque pastori cecoslovacchi. A quanto pare si tratta di padre, madre e tre cuccioli. Sul posto anche i veterinari dell'Asl To3 che dovranno pronunciarsi su un eventuale abbattimento dei cani.

