Pianezza, le scuole cittadine premiate dall'Unicef

L’Istituto Comprensivo di Pianezza è stato premiato dal Comitato di Torino per l’Unicef. La consegna dell’attestato di “Scuola

amica dei bambini e dei ragazzi” è avvenuta ieri mattina in municipio. Il prezioso riconoscimento, conferito per l’impegno nel "realizzare pienamente il diritto all'apprendimento di bambine e ragazzi", è stato consegnato dal presidente del Comitato di Torino per l’Unicef, Antonio Sgroi, al dirigente dell’Istituto comprensivo Maurizio Sparagna, alla presenza del sindaco Antonio Castello. «In un momento come quello che stiamo vivendo - sottolinea Castello - il ruolo della scuola nella crescita e nell’educazione dei ragazzi risulta più fondamentale che mai, e siamo onorati del fatto che l’Istituto

comprensivo abbia ricevuto questo attestato di merito da parte di un’istituzione quale Unicef». Sono sei, in particolare, le scuole premiate in questo contesto: le scuole dell’infanzia Gianni Rodari, Orazio Rapelli, Sante Castagno e Madre Teresa di Calcutta; e le primarie Nino Costa e Manzoni. Nello scorso anno scolastico 2019-20 hanno aderito al progetto “Scuola Amica” promosso da Unicef Italia, coinvolgendo attivamente dirigenti, docenti e alunni per realizzare pienamente il diritto

all’apprendimento dei bambini e dei ragazzi. Il progetto ha previsto la costituzione di un’apposita Commissione provinciale nella quale sono stati rappresentati l’Ufficio scolastico provinciale, il Comitato provinciale per l’Unicef e la Consulta degli studenti. La commissione ha avuto il compito di accompagnare e sostenere le scuole nell’attuazione del loro percorso

verso una “Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” e di condividere le buone pratiche

attuate.