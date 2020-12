Collegno, 2mila euro per aumentare i buoni spesa

Duemila euro per aumentare il budget destinato ai “buoni spesa”. A donarli è stato il Lions Club Collegno Certosa Reale, da sempre vicino alle famiglie collegnesi in difficoltà. Nel corso degli anni prima della pandemia del coronavirus aveva aiutato, con buoni e pacchi spesa, l’economia di 1.362 famiglie. Nella primavera scorsa, durante il primo periodo di crisi Covid19, ha distribuito aiuti alimentari per oltre 5mila euro. «I fondi del Governo per i buoni spesa ci sono, ma l’amministrazione sta lavorando per aumentarli - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - Per questo le donazioni sono ancora più preziose. Un grande ringraziamento ai Lions per il loro impegno costante a supporto della comunità». «A settembre, in occasione di Collegno in bancarella - precisa il presidente Enrico Baitone - i soci del Club, non potendo organizzare i tradizionali screening della vista e per la prevenzione di malattie croniche e degenerative, hanno deciso di raccogliere fondi a favore delle famiglie in difficoltà con il progetto “Dona un euro, oggi si raddoppierà”. La raccolta ha avuto buoni risultati: su viale XXIV Maggio i cittadini e i soci del club hanno devoluto per le famiglie bisognose 466 euro che il club ha immediatamente raddoppiato portando l’importo a 932. Nelle riunioni successive, considerato il grave stato dell’economia di tutte le famiglie, il Lions Club ha deliberato di raddoppiare ancora la cifra e di arrotondarla a 2mila euro. Cifra che oggi è a disposizione e che sarà spesa, come promesso, nell’ambito degli esercenti collegnesi dalle famiglie in difficoltà. Desideriamo ringraziare il Comune per il patrocinio al progetto e per la possibilità di utilizzare il servizio informatico Solidarietà alimentare-Buoni Spesa del Comune per la distribuzione dei buoni spesa Lions a chi ne ha necessità». «Dalla tradizionale solidarietà alle famiglie in difficoltà, si è passati quest’anno anche a quella rivolta verso i nostri esercenti che sono stati messi in difficoltà dalla pandemia - aggiunge l’assessore al commercio Enrico Manfredi - La scelta dei Lions per il 2020 è meritoria e va nel senso di aiutare l’economica locale. Nell’ambito della più grande fiera commerciale della città, si è lanciata un’iniziativa di solidarietà dal commercio e verso il commercio cittadino. I soldi raccolti dall’associazione potranno essere spesi negli esercizi della città, come segno tangibile di aiuto e di vicinanza in questo difficile momento».