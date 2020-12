Collegno, sostegno al reddito nell'anno del Covid

«In questo anno, reso drammaticamente unico dal Covid 19, abbiamo messo in campo numerose iniziative di sostegno al reddito. Restano invariate Imu, Irpef (ferma al 2012) e le tariffe dei servizi a domanda individuale. Eccellenti i dati della lotta all’evasione fiscale, esenzione totale dalla tariffa rifiuti per le famiglie indigenti, riduzioni per fascia di reddito, impegno straordinario sulle politiche attive del lavoro e di sostegno allo sviluppo economico. Oltre 23 milioni di euro per viabilità e opere pubbliche».

L’assessore al bilancio Antonio Garruto sintetizza così il documento che sarà proposto questa sera all’approvazione del consiglio comunale. Linee di bilancio che sono state condivise anche dalle organizzazioni sindacali e dei pensionati Cgil, Cisl e Uil con cui ieri è stato sottoscritto un protocollo d’intesa. Bilancio che pareggia tra entrate e spese intorno agli 70 milioni di euro e che presenta un forte impegno sul piano degli investimenti, pari quest’anno a oltre 23 milioni di euro. Numerose le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale per fronteggiare, già nell’anno in corso, l’emergenza sociale ed economica dovuta al Covid-19.

«Mi riferisco agli sgravi Tari e Tosap per famiglie e attività economiche pari a 800mila euro; il sostegno al commercio e alle micro imprese con il bando “Scatto” di circa 175mila euro; l’estensione del progetto “Pratico”, da 3 a 4 mesi dell’indennità per i partecipanti con un importo di 59mila euro; l’adesione al Fondo Sorriso con risorse attivabili di circa 40mila euro per i microprestiti sociali. Sono solo alcuni esempi - sottolinea Garruto - del nostro costante impegno per il sostegno alla città, tramite uno sforzo considerevole nella parte investimenti. Politiche condivise nell’ambito della concertazione con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con i sindacati. Vogliamo sottolineare i risultati che continuiamo a ottenere, anno dopo anno, nella lotta all’evasione: nel 2020 abbiamo accertato circa 1 milione di euro, ben al di sopra dell’accertamento previsto di 740mila euro. Grande attenzione viene posta alla necessità di sostenere le famiglie attraverso la conferma degli sgravi Tari: oltre alla totale esenzione prevista per le famiglie indigenti (quelle che ricevono contributi assistenziali da parte del Cisap), abbiamo confermato le riduzioni per le fasce di reddito Isee, da quelle inferiori a 8mila euro a 20mila euro».

Nessun aumento per l’aliquota Irpef, bloccata dal 2012. Per le attività economiche seguendo gli interventi del 2020 di prevedono esenzioni e sgravi su Tari e Tosap con apposito accantonamento in bilancio di circa 300mila euro. Risorse importanti sono state previste per le politiche del lavoro: esempi in tal senso i progetti “Collegno investe nel lavoro” e “Imprenditori in Collegno”, i “Cantieri di lavoro” e i progetti di pubblica utilità. Complessivamente per le politiche attive del lavoro vengono attivate risorse per oltre 500mila euro. «Per la quarta volta consecutiva - conclude l’assessore - presentiamo il bilancio prima della fine dell’anno, recuperando una tradizione interrotta per effetto di scelte governative insostenibili per gli enti locali, grazie all’abnegazione e alla professionalità dimostrata dal personale comunale, in particolare quello del settore finanziario, in questo anno particolarmente complicato».

«Il 2020 è un anno che non dimenticheremo facilmente - aggiunge il sindaco Francesco Casciano - il nostro pensiero va a tutti coloro che hanno sofferto e che sono venuti a mancare all’affetto dei propri cari, il nostro bilancio 2021 è costruito per superare l’emergenza sanitaria aiutando la comunità a uscire dalla crisi economica. Come Comune ci siamo posti l’obiettivo primario di affrontare i bisogni vecchi e nuovi della collettività, incentivando lo sviluppo economico e difendendo le categorie sociali più disagiate e fragili. Pronti a fare la nostra parte aggiungendo risorse locali a quelle statali per aiutare le categorie più in difficoltà, come testimonia lo sforzo fatto per i buoni alimentari. E continueremo a sostenere il nostro associazionismo sociale, culturale e sportivo locale a cui abbiamo già destinato 240mila euro nel 2020. La Città prosegue i propri investimenti verso la transizione ecologica e lo sviluppo sociale e culturale, con risorse destinate a scuola e università, politiche attive del lavoro, casa e innovazione sociale e tecnologica. Politiche che segnano l’impegno di un Comune dinamico con i conti a posto».