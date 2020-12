Collegno, il pranzo degli anziani arriva a domicilio

COLLEGNO non rinuncia ad organizzare con nuove modalità in sicurezza il consueto pranzo per gli anziani. Grazie alla collaborazione di Sodexo si è potuto vivere anche quest’anno il calore delle feste e del tradizionale pranzo natalizio, organizzato ieri. Per permettere alle persone anziane di poter gustare un pranzo di qualità in tutta sicurezza presso la propria abitazione, il Comune e Sodexo in collaborazione con la rete delle associazioni di Protezione sociale hanno provveduto a consegnare 81 pasti a casa. «Il pranzo con gli anziani è tradizionalmente uno dei momenti più belli dell’anno a Collegno - sottolinea il sindaco Francesco Casciano - un modo per stare insieme e per abbracciare tutta la comunità». «Quest’anno ci siamo adattati alla situazione - aggiunge l’assessore alle politiche sociali Maria Grazia De Nicola - per far sentire la presenza forte del Comune ai nostri anziani: il distanziamento fisico non dev’essere distanziamento sociale e si deve sentire tutto il calore che la città sa esprimere». «La vicinanza ai bisogni dei territori sui quali operiamo è da sempre la missione principale di Sodexo - conclude Vincenzo Tortorici, responsabile di Area per Sodexo Italia - Nei momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, però, è ancora più importante poter offrire un servizio che possa portare un po’ di gioia e calore nella quotidianità delle feste e siamo orgogliosi di poter collaborare con il Comune di Collegno anche in questa direzione».